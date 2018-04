Clio III-topmodel krijgt 200pk

Door: BV

enault toont zoals aangekondigd z’n sportiefste Clio-telg op de Zwitserse autobeurs. Het uiterlijk is al lang geen verassing meer, maar nu zijn de prestaties ook bekend. De atmosferische 2-liter benzinemotor onder de kap levert 200pk en 215Nm. De potente vierpitter wordt gekoppeld aan een zesbak. De voorwielen slepen de Clio Renault Sport in 6,9 seconden naar de kaap van 100km/u. Bij 215km/u wordt de weerstand te hoog. In ruil voor al dat geweld vraagt de krachtbron 8,9l.