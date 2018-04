Rolls Royce Phantom Coupé in Genève

Door: BV

R

olls Royce presenteert op het Autosalon van Genève een studiemodel van een coupé, gebaseerd op de Phantom, al gebruiken de Britten zelf liever de term ‘experimental car’. De 101EX maakt gebruik van de aluminium structuur die ook de Phantom overeind houdt, maar de koets is niet minder dan 24cm korter. Toch blijft het plaatsaanbod voor vier inzittenden riant. Het meer gestroomlijnde uiterlijk wordt verkregen door de daklijn te verlagen. Daardoor kromp ook het glasoppervlak. De imposante grille staat ook onder schuinere hoek. De lange motorkap is uitgevoerd in geborsteld aluminium. Op die manier wordt een visuele brug gelegd tussen het radiatorrooster en de als stijlelement uitgewerkte A-stijl. Wielen met een diameter van 22 duim maken de look compleet.

In het interieur wordt meer aluminium gebruikt, maar vanzelfsprekend zijn de edele houtsoorten en het fijne leder niet verbannen. Vooraan zijn zowaar sportzetels gemonteerd. De grote hoekomvattende C-stijlen belemmeren het zicht, maar garanderen op die manier ook de privacy van de inzittenden. Het team experimenteerde met een nieuwe techniek voor de binnenverlichting. In de dakbekleding zijn honderden glasvezeldraden ingewerkt die de indruk van een sterrenhemel moeten opwekken. Rolls Royce zegt momenteel geen productieplannen voor de coupé te koesteren.