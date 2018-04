D-Concept van Daihatsu

Door: BV

aihatsu presenteert op het Autosalon van Genève een trendy ogende wagen die door z’n flexibel indeelbare, ruim interieur, verassend veelzijdig uit de hoek moet komen. De D-Concept is echter niet zo nieuw als de constructeur wil doen uitschijnen; het model is reeds verkrijgbaar op de Japanse en Amerikaanse markt, waar hij door nieuwe eigenaar Toyota wordt aangeboden. In Japan heet de hoekige stadswagen (de lengte bedraagt slechts 3,8 meter) Toyota bB en in de VS wordt het model als xB via Toyota’s jongerenmerk Scion aan de man gebracht. Nu lijkt het model een Europese carrière beschoren. Daihatsu ontwikkelde een aangepast koetswerk dat beter binnen de rest van het aanbod past en rekening houdt met de wensen van de Europese consument.

Onder de kap vinden we de 105pk sterke 1.5l benzinekrachtbron die ook in de nieuwe Terios het mooie weer maakt.