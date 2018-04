Helemaal officieel: Daihatsu Terios II

Door: BV

n 1997 bracht Daihatsu met de Terios een terreinwagen met stadsafmetingen op de markt. Een model dat in 110 landen aan de man werd gebracht. In ons land werden ze slechts mondjesmaat besteld. Maar de opmars van het concept zou de Terios van de tweede generatie wind in de zeilen moeten geven. Het model krijgt ook een fikse groeischeut; de lengtemaat van 4,08m houdt een groei van 23cm in. In de breedte Őnu 1,69m- kwam er tot 14cm bij en de hoogte van 1,69m betekent eveneens een groei van 4,5cm. De wielbasis is met 2,58m ook behoorlijk lang. Dat levert een aanzienlijke winst voor de binnenruimte en een 13cm langere koffervloer op.

Het onderstel is niet buitengewoon vooruitstrevend, maar wel robuust. Vooraan wordt de link met het wegdek gevormd door een McPhersonsysteem. Achteraan gebruikt Daihatsu nog een starre as, met weliswaar vijf geleidingsarmen. De voortrein wordt door geventileerde schijven tot vertraging aangemaand. Achteraan is die functie voor rekening van trommelremmen, maar zoals we bij de recent geïntroduceerde Grand Vitara al konden zien, hoeft dat niet noodzakelijk een nadeel te zijn. Onder de motorkap huist altijd een recent ontwikkelde 1.5l benzinemotor. Die levert bij 6.000t/min 105pk. De koppelkromme raakt 140Nm bij een omwentelingssnelheid van 4.400t/min. Kracht die gelijk over de voor- en achteras wordt gespreid, maar België zal eveneens een versie met tweewielaandrijving invoeren. Om de tractie op een moeilijke ondergrond te optimaliseren, zal het centrale differentieel vergrendelbaar zijn. Er is keuze uit een handgeroerde vijfbak, dan wel een automaat met vier verhoudingen.

De lijst met veiligheidsvoorzieningen omvat vier plofkussens, stabiliteitscontrole, een elektronische remhulp (die ook op hellingen de snelheid in de gaten houdt) en een functie die achteruitbollen bij het vertrekken op een helling tegengaat. In hoeverre die tot de standaarduitrusting zullen horen, is nog niet bekend. Deze lente wordt de Terios bij de dealer verwacht.