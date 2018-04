Mercedes CLS 350 krijgt directe injectie

Door: BV

D

eze zomer vervangt Mercedes de CLS 350 in het aanbod door de 350 CGI. De extra lettertjes staan voor Stratified-Charged Gasoline Injection, wat zoveel betekent als directe benzine-injectie. Die techniek maakt, net als bij de dieselmotoren waar ze al langer ingeburgerd is, een nauwkeuriger dosering en meer inspuitingen per cyclus mogelijk. Vooral bij deellast levert dat een verbruikswinst op. De CLS 350 CGI vraagt dan ook 15% minder brandstof. 9,1l volstaat voor de gemengde cyclus. Tegelijk neemt het vermogen toe van 272 naar 292pk. De CLS spurt met de vernieuwde zescilinder naar 100km/u in 6,7 tellen.