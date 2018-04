Haizea is Lancia met middenmotor

Door: BV

et Insituto Europeo di Design, gevestigd in Turijn, stelt op het Autosalon van Genève een studiemodel met Lancia-badge voor. Het project Haizea is een schaalmodel op ware grootte van wat de studenten vinden dat de Lancia van de toekomst moet worden. De concept is 4,69m lang, 1,3m breed en 1,42m hoog. De wielbasis bedraagt 2,72m. Het ontwerp benadrukt de sportieve waarden die eens Őin een inmiddels half vergeten verleden- het merk groot maakten.

Het IED bedacht de Haizea (“Wind” in het Basks) met een centraal voor de achteras gemonteerde krachtbron. Die drijft ook meteen de achterwielen aan. De Haizea beschikt nochtans over een hybride-aandrijflijn. Twee elektromotoren drijven de voorwielen aan. Het instituut claimt daarmee het compromis tussen gewichtsverdeling, tractie en massa te hebben gevonden.

Om het interieur voldoende ruim te maken, wordt het ‘cab-forward’ principe toegepast. Dat houdt in de dat het passagierscompartiment ver naar voren werd geschoven. Ondanks een neutrale gewichtsverdeling, levert dat een visueel zwaar op de voorwielen steunende koets op. Om de veiligheid te garanderen, is het dashboard opgetrokken uit materiaal dat de energie van de impact helpt te absorberen.