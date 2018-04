De R-Klasse in overtreffende trap

Door: BV

ercedes-Benz zorgde met de R-Klasse op ons eigen Brusselse autosalon voor één van de meest opgemerkte nieuwigheden in het autolandschap. Voor velen zal het dan ook een verrassing zijn dat huistuner AMG zich over deze wagen heeft .gebogen Ő een wagen die break, luxe-vrijetijdsterreinwagen (SUV), berline en royale monovolumer in één wil zijn! Het resultaat na de AMG-aanpak is de fonkelnieuwe en bijzonder dynamische R 63 AMG. Voor de aandrijving zorgt een 6,3 liter grote V8-motor, 375 kW/510 pk sterk, met een imposante 630 Nm max. koppel. Al dat geweld wordt via permanente vierwielaandrijving en 20 duim grote aluminium velgen met 265/45 R 20 banden naar de weg gestuurd. De koppelverdeling bedraagt 40:60. De prestatiecijfers laten weinig over aan de verbeelding: 0 tot 100 km/u in 5,0 seconden (R 63 AMG met lange wielbasis: 5.1 seconden) en een nog steeds elektronisch beknotte topsnelheid van 250 km/u. Hoewel het een uiterst sportieve wagen betreft, wordt er automatisch geschakeld met een AMG Speedshift 7G-TRONIC-bak, uitgerust met schakelknoppen aan het stuur en een Direct Select-versnellingspook.

