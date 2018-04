Mercedes ontwikkelt intelligente lichtbundel

Door: BV

e veiligheidsingenieurs bij Mercedes hebben zich nogmaals over de verlichtingstechnologie gebogen en zijn weer met een nieuwtje op de proppen gekomen: de aanpasbare lichtbundel. De wagenverlichting zal zich daardoor aan de heersende verkeers- en weersomstandigheden kunnen aanpassen. De technologie, die gebruikt maakt van een adaptieve lens in het xenonlicht, zal debuteren op de nieuwe Mercedes E-Klasse (een optie in combinatie met Bixenonverlichting).

Het verlichtingssysteem werkt met variabel bedienbare koplampen met vijf verschillende verlichtingsfuncties. In de plattelandsmodus wordt de linkerzijde van de weg verder en helderder verlicht. Het gezichtsveld van de bestuurder wordt ongeveer 10 meter langer, waardoor hij zich beter kan oriënteren in het donker en waardoor hij sneller kan reageren wanneer andere weggebruikers zijn pad kruisen. Vanaf een snelheid van 90 km/u wordt de nieuwe snelwegmodus automatisch in twee fases geactiveerd: in een eerste fase wordt het vermogen van de xenonlampen verhoogd van 35 tot 38 watt en in een tweede fase, vanaf een snelheid van 110 km/u, wordt het bereik van de linkerkoplamp vergroot. Het resultaat is een uniforme lichtbundel die de weg tot 120 meter ver over de hele breedte verlicht. In het midden van deze lichtbundel kan de bestuurder ongeveer 50 meter verder zien dan met gewone dimlichten.

De verbeterde mistlampen, die ook deel uitmaken van het nieuwe Intelligent Light System, zorgen voor een betere oriëntatie in ongunstige weersomstandigheden. Als de zichtbaarheid kleiner dan 50 meter wordt, de snelheid onder 70 km/u daalt en de bestuurder het mistachterlicht aansteekt, draait de linkse bixenonkoplamp van de E-Klasse acht graden naar buiten en wordt de lichtbundel tegelijk lager afgesteld. Daardoor wordt de linkerzijde van de weg beter verlicht. De actieve verlichtingsfunctie, die Mercedes-Benz in de lente van 2003 voor het eerst aanbood in de E-Klasse, wordt verder verbeterd door de ingenieurs van Sindelfingen. De rotatiehoek van de koplampen werd vergroot van 12 tot 15 graden, zodat scherpe bochten nog beter verlicht worden.

De Mercedes-ingenieurs zijn van plan om nog bijkomende verlichtingsfuncties in het Intelligent Light System te integreren met behulp van led-koplampen. Ze verwachten dat witte multichip-leds binnen enkele jaren in staat zullen zijn om even veel vermogen te leveren als de hedendaagse xenonlampen. Naast de compactheid en de erg lange levensduur, hebben leds nog meer voordelen voor de verlichting van wagens. Wanneer verscheidene leds in serie geschakeld worden tot rijen, kan elke led afzonderlijk bediend worden om de lichtbundel in een fractie van een seconde aan te passen aan de huidige verkeerssituatie.