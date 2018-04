Renault schaaft Espace bij

Door: BV

e Espace ondergaat enkele modificaties. Het gaat daarbij zonder uitzondering om details die de jeugd van het model moeten rekken. De neus krijgt een nieuw bumperschild, moderner logo en een bredere luchtinlaat die met chroom z’n leeftijd moet maskeren. Zoals steeds vonden de ontwerpers de inspiratie voor nieuwe koplampunits. Achteraan zijn het dezelfde elementen die opgewaardeerd worden. Voeg aan het recept nog nieuwe kleuren en andere velgen toe, en het is klaar om op te dienen.

Aan de binnenzijde wordt gewerkt volgens klassieke bereidingswijze. Dat houdt nieuwe materialen en kleurstellingen in. Voortaan zijn ISOFIX bevestigingspunten ook beschikbaar voor de zitplaatsen achteraan en prijkt in de optielijst een nieuwe Carminat navigatiesysteem met 7-duims scherm en 3D-weergave. Andere nieuwigheden omvatten parkeersensoren vooraan, lichtgevoelige buitenspiegels meedraaiende Xenon-koplampen. Tegelijk wordt de basisuitrusting een beetje aangedikt.

Bij de motoren merken we de introductie van de 2.0dCi dieselmotor op. Die levert naargelang de versie 150 of 175pk. De reeds gekende 1.9dCi en 2.2dCi blijven in het gamma. Binnenkort volgt nog een 180pk sterke 3.0dCi met een zestrapsautomaat. Eind maart worden de gewijzigde modellen in het dealernet verwacht. Wellicht wordt ook de prijs naar boven toe bijgesteld.