Renault Altica is sportieve break

enault heeft het doek van z’n nieuwe concept, de Altica, gehaald. Dat is een sportieve break, die vloeiende lijnen moet rijmen aan een ruim interieur. Het studiemodel meet 4,27m in de lengte, 1,83m in de breedte en is 1,36m hoog. Het leeggewicht blijft beperkt tot 1,3 ton. Volgens de constructeur onderlijnen de panoramische voorruit en de brede vleugels de aërodynamische kwaliteiten van het ontwerp. De proporties, met een lange motorkap en lage gordellijn vertonen veel overeenkomsten met die van een sportwagen. De koplampen kennen een totaal van vier werkingsmodi; als daglichten, bochtverlichting, de conventionele grootlichten en verstralers en een rij diodes.

Door het transparante dak en de panoramische voorruit vervaagt de grens tussen het interieur en de buitenwereld. De mozaïsche achterruit breekt het licht op een manier die doet denken aan glasramen en moet het interieur in een aangenaam licht doen baden. De toegang tot de binnenruimte met vier individuele zitplaatsen wordt verzekerd door aan de A-stijl opgehangen vlinderdeuren. De zetels zelf zitten muurvast; het zijn dashboard en bedieningsinstrumenten die zich aan de bestuurder aanpassen. De in hoogte verstelbare centrale armsteun klapt automatisch uit zodra de bestuurder neerzit. Het informatiepaneel voor de bestuurder kent twee werkingsmodi; comfort en sport. Bij de eerste wordt de snelheid weergegeven in combinatie met de maximaal toegelaten snelheid op de weg in kwestie en worden de gegevens rood wanneer de limiet overschreden wordt. In de sport-modus wordt de snelheid gecombineerd met de weergave van de turbodruk en het motortoerental. De achterzetels kunnen in de vloer verdwijnen. Dan verandert de Altica in een tweezitter met 1.300l bagagecapaciteit. De kofferruimte is goed toegankelijk en beschikt over een uitzonderlijk lage laaddrempel van 45cm.

Onder de kap zit een nieuwe 2.0l dCi motor met partikelfilter. Die levert 177pk en 380Nm en moet in staat zijn de Altica in combinatie met een zesversnellingsbak naar 100km/u te stuwen in 7,5 seconden. De motor debuteert deze maand overigens in de Laguna GT dCi 175.