14% meer nieuwe auto's in januari

n ons land werden afgelopen maand januari in het totaal 58.128 nieuwe wagens ingeschreven. Dat is 14,1% meer dan in januari 2004, toen 50.958 nieuwe personenwagens in het verkeer werden gebracht. Overigens is ook bij de lichte bedrijfsvoertuigen (+12,4%) en de motoren (+10,3%) een vergelijkbare trend te zien. De bedrijfswagens met een MTM van meer dan 3,5 ton krijgen wél klappen. Daar bedraagt de terugval meer dan 44%. Maar die is te wijten aan de invoering van de digitale tachograaf. Voertuigen uit stock met een conventionele tachograaf mochten nog tot eind 2005 in het verkeer gebracht worden, wat eind vorig jaar een piek in de registraties veroorzaakte.

Vakorganisatie Febiac wijdt de positieve trend alvast aan het succesvolle autosalon, dat meer dan 722.000 bezoekers trok. Toch geeft de organisatie aan pas in de komende weken en maanden het gros van nieuwe registraties van salonkopers te verwachten. Overigens heeft Febiac ook de inschrijvingscijfers van het afgelopen jaar eens onder de loep genomen. Daaruit blijkt dat 24.475 wagens (of 5,1% van het totaal) binnen 1 maand na hun eerste registratie weer uit de lijsten werden geschrapt.

De top vijf werd afgelopen maand aangevoerd door Citroën met niet minder dan 7.254 registraties. VW staat op 2 met 6.577 stuks en Peugeot staat met 5.782 stuks op het laagste ereschavot. De plaatsen 4 en 5 zijn voor Renault en Opel met respectievelijk 5.649 en 4.864 wagens.