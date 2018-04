De nieuwe Opel GT!

Door: BV

p het Autosalon van Genève haalt Opel het doek van z’n nieuwe open sportwagen. Die vervangt de Speedster, die in samenwerking met Lotus werd gebouwd maar te spartaans was om uit te groeien tot een verkoopstopper, en zal luisteren naar de naam GT. Daarmee recycleert Opel de typeaanduiding die in de jaren ’70 -van 1968 tot 1973 om precies te zijn- reeds prijkte op een tot cultwagen uitgegroeide tweezitter van de constructeur. De nieuwe GT moet overtuigen met scherpe lijnen, achterwielaandrijving en een viercilinder turbomotor.

De motor, een 260pk sterke 2.0l turbomotor met directe benzine-injectie, ligt voorin. De GT accelereert ermee naar 100km/u in minder dan zes seconden en haalt een topsnelheid van ruim 230km/u. Net als de Pontiac Solstice, het zustermodel waarop Opel deze nieuweling baseert, beschikt deze tweezitter over een stoffen cabriodak. Dat verdwijnt desgewenst volledig onder een afdekking waardoor het sportieve silhouet van de GT, met de korte overhangen en ver uit elkaar geplaatste 18-duims wielen, extra tot zijn recht komt.

De Opel GT komt volgens de planning pas in de lente van 2007 op de markt.