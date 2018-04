Chinezen schieten met scherp naar VS

Door: BV

e Chinese Autobouwer Chery schiet met scherp naar de Amerikaanse markt. Het bedrijf heeft schetsen vrijgegeven van drie nieuwe producten waarmee het bedrijf voet op Amerikaanse bodem wil zetten. Het gaat om een vierdeurs, waarvoor de Italiaanse grootmeester Bertone het lijnenspel finaliseerde, die aangedreven zou worden door een zescilinder. Een zesbak en permanente vierwielaandrijving staan ook op de verlanglijst van de Chinezen.

De Chery-SUV zou van gelijkaardige techniek gebruik maken en uitkomen in de klasse die door onder meer de BMW X3 bevolkt wordt. De derde auto werd door Pininfarina getekend en is een heuse coupé-cabriolet. Met wegklapbare hardtop dus. Onder de kap van deze Chery komt een 1.6l of 2.0l benzinekrachtbron.

De Chinezen hopen vooral met een agressieve prijzenpolitiek hun plaats op de markt te veroveren. Voor de drie bovenstaande modellen haalt de constructeur een richtprijs van $ 19.000 aan. Het merk wil vanaf 2007 jaarlijks 250.000 stuks in de VS afzetten.