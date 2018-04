Eerste gegevens nieuwe Volvo S80

Door: BV

olvo geeft de gegevens vrij over de Volvo S80. Die debuteert op het Autosalon van Genève en moet nog voor de zomer in de toonzaal staan. De productie start al in maart. De verkoopsdoelstelling bedraagt 50.000 eenheden op jaarbasis.

Volvo trekt de geëvolueerde vormtaal, zoals we die al aantroffen op de S40 en V50, verder door naar z’n topmodel. Dat krijgt ondanks weinig bescheiden afmetingen een meer gedrongen uitstraling dan het uittredende model. De nog steeds zeer geprononceerde schouderlijn loopt voortaan opwaarts. De meer hoekomvattende, slanke koplampen verlenen de snuit iets van een adelaarsblik en extra plooilijnen over de motorkap accentueren de nieuwe tekenen van onderhuidse kracht.

De raspaarden van de topversie zijn afkomstig van de bij Yamaha betrokken V8 die we ook onder de kap van de XC90 vinden. Die levert 315pk en 440Nm. Daaronder komt, ter vervanging van de 2,9l, een 238pk en 320Nm rijke nieuw ontwikkelde 3,2l zescilinder lijnmotor. De instapper is een 200pk sterke geblazen 2,5l vijfcilinderkrachtbron die we reeds uit de huidige generatie kennen. Onder de kap komt ook de D5 diesel die inmiddels 185pk sterk is. Standaard sleept de grootste Volvo zich nog steeds aan de voorwielen door het verkeer, maar de V8 zal optioneel van permanentie vierwielaandrijving voorzien kunnen worden.

In het strak vormgegeven interieur is de voornaamste nieuwigheid de introductie van de slanke middenconsole. Ook die zagen we -weliswaar met een minder luxueuze aankleding- eerder al bij de S40. Daarmee hoort het grote centrale kunststofpaneel op de boordplank tot het verleden. Het in de boorplank verzinkende informatiedisplay voor het navigatiesysteem is gebleven. Volvo introduceert ook het PCC-systeem (van Personal Car Communicator). Met dat systeem kan de bestuurder op afstand de status van het voertuig controleren. Dankzij een ingebouwde hartslagmonitor kan hij zelfs zien of er iemand aan boord is.