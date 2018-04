Opfrisbeurt voor Mercedes SL

Door: BV

V

ier jaar na z’n lancering wordt de Mercedes SL voor het eerst op een opfrisbeurt getrakteerd. Die brengt nieuwe motorisaties, meer sportiviteit en enkele esthetische aanpassingen.

Een nieuwe V8 van 5,5l geeft de bestuurder in de SL 500 388pk en 530Nm onder de rechtervoet. De sportwagen sprint ermee naar 100km/u in 5,4 seconden (maar liefst 8 tienden sneller dan voorheen). Ondanks een vermogensstijging van 26% bleef het gemiddelde brandstofverbruik gelijk (12,2l/100km). De zescilindermotor in de SL 350 is ook nieuw en levert met 272pk 11% meer paarden dan voorheen. De SL 350 haalt 100 na 6,6 tellen. Mercedes maakte ook de V12 biturbo van de SL 600 krachtiger. Voortaan staan 517 paarden ter beschikking van de bestuurder, die ermee naar 100km/u kan sprinten in 4,5 seconden; een winst van 2 tienden. De drie versies hebben recht op een nieuw uitlaatsysteem, de remmen zijn aan het toegenomen vermogen aangepast en de V6- en V8-modellen worden steeds gekoppeld aan de 7G-Tronic zeventrapsautomaat. Voor dat geavanceerde tandwielstel is voortaan ook een schakeloptie met spatels aan het stuurwiel beschikbaar.

De actieve ophanging ABC Ővoor Active Body Control- is standaard op de SL 500 en SL 600. Het systeem werd verbeterd. Zo worden de koetswerkbewegingen in vergelijking met het vorige model tijdens het rijden met bijna 60 % verminderd. De nieuwe afstelling van het stuur, met een directere ontdubbeling, en de nieuwe kenmerken van de kleppen maken de SL-Klasse nog wendbaarder.

Het koetswerkdesign evolueert discreet. In de nieuwe bumper zitten drie grote ventilatieopeningen, de pijlvorm van de voorzijde is wat meer uitgesproken, de lamellen in de grille liggen wat verder uit elkaar en de zowel voor- als achteraan zien we aangepaste lichtblokken. De leveranciers werden aangesproken om velgen met een nieuw design te leveren. Het interieur wordt al even zorgvuldig aangepakt. Er zijn vanzelfsprekend nieuwe kleuren, maar daarnaast krijgt de lederbekleding voortaan een soepelere korrel en zijn er metaalkleurige drempelsierlijsten. Kenners zullen de gewijzigde versies ook kunnen spotten door de dubbele stiknaad in de schaduwkap boven het instrumentarium, het nieuwe digitale klokje, andere ventialtieroosters en een nieuwe aluminiumkleurige schakelaar voor de bediening van de plooibare hardtop.