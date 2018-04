Bond rijdt weer met Aston Martin

Door: BV

ond, James Bond... kruipt in de nieuwste film weer achter het stuur van een Aston Martin. De Britse geheim agent wordt in de film ‘Casino Royale’ gespeeld door Daniel Craig. Die prent gaat op 21 november van dit jaar in première. De opnames starten eind deze maand en Aston heeft het vervoermiddel van de topspion voor het eerst aan de acteur getoond. Het merk zelf toont voorlopig enkel een schets van de sportwagen die DBS zal heten. Hij is gebaseerd op een productiemodel, maar speciaal voor de Bond-film aangekleed. Aston Martin debuteerde voor het eerst in 1965 met een DB5 in de film Goldfinger. Pierce Brosnan kroop in de vorige prent nog achter het stuur van een Vanquish.