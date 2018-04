De populairste auto's van 2005

Door: BV

u 2005 definitief geschiedenis is, kan vakorganisatie Febiac de balans opmaken. De verkoopscijfers deelden we u eerder al mee, maar de automobielfederatie hield ook tabellen bij van de populairste auto’s van afgelopen jaar. Het is bestseller Renault Mégane die het meest werd ingeschreven. Een succes (23.545) dat overigens voornamelijk te danken is aan monovolume-afgeleide Scenic. De Peugeot 206, die deze lente in principe wordt afgelost door de 207, maar zelf nog tot 2008 in de catalogus blijft, strand met 18.003 voertuigen op de tweede stek. De VW Golf staat in het algemene totaal op drie, de Peugeot 307 op vier en Opel’s Astra op vijf.

De meest populaire personenwagens, met een conventioneel drie- of vijfdeurskoetswerk zijn de Peugeot 206, Citroën C3, VW Golf, Opel Corsa en VW Polo. De Peugeot 307, Opel Astra en Audi A4 zijn Őmet dank aan de fleet-markt- de meest verkochte breaks. De monovolumemarkt wordt gedomineerd door de Renault Scenic, Citroën Picasso, Opel Meriva en Zafira en Renault Modus.

Na een serieuze sprong van 28.098 voertuigen in 2003 naar 35.980 in 2004, laat het 4x4-segment ondanks een gewijzigde wetgeving aangaande de conversie van dergelijke modellen tot Őfiscaal voordelig- licht vrachtvoertuig, een lichte stijging optekenen. Afgelopen jaar werden nog 37.809 terreinwagens ingeschreven. Helemaal onderaan de top 5 wordt Volvo gewipt ten voordele van Land-Rover dat vorig jaar nog op de zesde stek stond. BWM wipt over Nissan en claimt de derde positie terwijl Toyota de eerste plaats moet laten aan de nummer 2 van vorig jaar; Hyundai. Met dank aan de immens populaire Tuscon.