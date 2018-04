Drie nieuwe Chevrolets in 2006

Door: BV

hevrolet, dat we tot deze tijd vorig jaar kenden als Daewoo, lanceert dit jaar drie geheel nieuwe modellen op de Europese markt. De eerste daarvan, de Aveo, is reeds op het Autosalon van Brussel te bewonderen en zal volgende maand ook bij de dealers arriveren. Het is een compacte vierdeurs sedan die de weinig gesmaakte vierdeurs Kalos aflost.

Tijdens het Autosalon van Genève, in maart, zal Chevrolet twee wereldpremières voorstellen. Het gaat om de Captiva SUV (waarvan de voorbode ook in Brussel staat te blinken) en de Epica sedan. De Captiva wordt Chevrolet’s eerste compacte SUV en zal leverbaar zijn met een dieselmotor. Die krachtbron wordt ook in het vooronder van de Epica -waarvan bij deze de eerste weinig onthullende foto is vrijgegeven- verwacht. Hij zal er bijgestaan worden door twee zescilinder-in-lijn benzinemotoren. De Epica wordt de vervanger van de Evanda.