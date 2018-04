Prodrive vergrijpt zich aan Impreza

Door: BV

uner Prodrive heeft al jaren een zwak voor de Subaru Impreza, maar nu hebben de Britten zich echt aan het model vergrepen. Met de Prodrive P2 bouwt het bedrijfje nu immers een tweepersoons sportwagen die nogal wat techniek van de Impreza leent. Het gaat dan om de motor en de aandrijflijn. Het onderstel is afkomstig van een andere Subaru; de piepkleine R1 die in Japan op de markt is. Het concept is op slechts 9 maanden tijd ontwikkeld. Prodrive schat het kostenplaatje van een productie-exemplaar op ongeveer 40.000 pond. Maar zover is het nog lang niet... De tuner wil of kan het model niet zelf bouwen. Geïnteresseerde constructeurs mogen zich echter aanmelden...

Het barokke lijnenspel van de P2 is van de hand van ontwerper Peter Stevens die eerder al bij het bedrijf actief was, maar ook tekende voor de vormgeving van de MG XPower. De viercilinder boxermotor onder de kap wordt opgekitteld naar 349pk en 575Nm koppel. Daarmee hoort de 1.100kg zware bolide een topsnelheid van 280km/u te kunnen halen. De acceleratietijd naar 100km/u wordt geschat op iets minder dan 4 tellen. Het gaat om een studiemodel, maar de producent benadrukt dat het exemplaar volledig operationeel is.