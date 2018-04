Jeep lanceert compleet nieuwe Wrangler

Door: BV

e huidige Wrangler dateert in principe uit 1997, maar de Jeep staat al in herkenbare vorm in de catalogus sinds 1986. Nu is er dus een compleet nieuwe generatie, maar verwacht u vooral niet aan een ommezwaai. Jeep blijft trouw aan de filosofie én de looks van Wrangler. Simpel, stoer en robuust. Het model levert niet één van z’n unieke kenmerken in. Het beschikt nog steeds over starre assen, demonteerbare deuren, externe scharnieren, een neerklapbare voorruit en een demonteerbare hardtop of kap. De koets krijgt wel een grotere bodemvrijheid. Door de korte hoeken bedraagt de oploophoek maximaal 44,3°, de hellingshoek tussen de assen 25,4° en de afloophoek 40,4°. Een Rubicon-versie krijgt nogmaals verstevigde assen. Onder de auto zijn drie beschermplaten gemonteerd. Een nieuwigheid is de elektronisch loskoppelbare stabilisatorstang vooraan. Dat maakt een bijkomende wielbeweging mogelijk om de zwaarste pistes te overwinnen. Standaard krijgt de Wrangler een reductiebak en een achterdifferentieel met beperkte slip. De Wrangler Rubicon die speciaal voor het zwaardere werk is ontwikkeld, krijgt een grotere terreinreductie en elektrische grendels op voor- en achteras.

Na al die tijd is het logisch dat Jeep het weggedrag kan verbeteren. De torsiestijfheid is verdubbeld, het koetswerk is 50% stijver, het spoor breder en de ophanging verfijnd. De stuurinrichting met kogelkringloop is voorzien van een stevig stangensysteem dat over de hele breedte van de auto loopt om de bestuurder een even precies stuurgevoel als bij een tandheugelstuur te geven.

Onder de kap zit een 3,8l V6 die de zescilinder-in-lijn van 4,0l aflost. Die levert 205pk en 325Nm. Standaard krijgt die een zesbak. Een automaat met vier gangwissels is optioneel. Door het hogere vermogen en de verbeterde ophanging stijgt het sleepvermogen tot 907kg. Alle uitvoeringen hebben voortaan recht op remschijven rondom. De wielen werden ook groter en hebben voortaan een diameter van Őafhankelijk van de versie- 16 tot 18 duim.