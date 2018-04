Audi Roadjet Concept onthuld!

Door: BV

A

udi plant een model tussen de huidige A4 en A6. Een voorloper daarvan werd zonet op het NAIAS autoshow in Detroit onthuld; de Roadjet Concept. Het elegante lijnenspel is van de hand van Walter ‘de Silva. Het is een evolutie van Audi’s laatste designtaal, die wordt gedomineerd door vloeiende lijnen. In het interieur wordt geëxperimenteerd met een halfronde boordplank, een vernieuwde lay-out voor de instrumenten en een compacte MMI-interface. Het scherm daarvoor zit overigens niet langer in de middenconsole, maar centraal voor de bestuurder. De bediening van de automaat ziet de klassieke versnellingshendel op de middenconsole vervangen worden door een klein, elektronisch exemplaar. Aan boord is ruimte voor vier inzittenden die elk beschikken over een regeleenheid voor de audio-installatie en de airco.

De Roadjet meet 4,70m in de lengte, 1,85m in de breedte is 1,55m hoog en heeft 2,85m tussen de voor- en achteras. Onder de duikende motorkap zit een 3.2l FSI benzinemotor. Dat is een evolutie van de gelijknamige krachtbron die op dit ogenblik 255pk levert. De aanpassingen doen het vermogen klimmen tot 300pk terwijl het koppel een maximumwaarde van 330Nm bereikt. De krachtbron ligt in lengterichting onder de neus en wordt gekoppeld aan de briljante DSG-versnellingsbak met dubbele koppeling. Het is overigens voor het eerst dat het concern een motor in die opstelling aan de bak koppelt. Dat was tot op heden het privilege van overlangs geplaatste motoren. De quattro-aandrijflijn wordt verrijkt met een torsen-differentieel dat de koppelspreiding over voor- en achteras regelt. De acceleratie naar 100km/u zou niet meer dan 6,4 seconden in beslag nemen. Uiteraard gaat de Roadjet door tot de elektronica er bij 250km/u een eind aan maakt.