Audi S6 in Detroit

Door: BV

udi onthult op de Autoshow van Detroit de nieuwe koploper uit het A6-gamma; de S6. Die wordt gebouwd als berline en Avant en krijgt dezelfde -bij dochter Lamborghini geleende- 5,2l V10 onder de kap als de grotere S8. De direct ingespoten tiencilinder levert wel 30 paarden minder; 420pk. Het maximumkoppel van 540Nm wordt van 3.000 tot 4.000t/min uitgesmeerd. De S6 zal naar 100km/u sprinten in 5,2 seconden. De Avant heeft één tiende extra nodig. Zoals steeds is de topsnelheid elektronisch begrensd op 250km/u. Het is een automatische zesbak die het vermogen naar de standaard quattro-aandrijflijn versluist.

De S6 staat op 19-duims lichtmetalen velgen die gehuisvest worden in wat bredere wielkasten. Het model is ook herkenbaar aan de sierelementen in geborsteld aluminium (waarvan de buitenspiegels de meest opvallende zijn), aërodynamisch vormgegeven beschermstrips op de deuren, een discrete ingewerkte koffer- of dakspoiler, een agressievere grille of het uitlaatsysteem met vier ovalen eindstukken. In de voorbumper vinden we nog nieuwe dagverlichting die bestaat uit twee rijen van telkens vijf witte LEDs. Audi loopt daarmee vooruit op een nieuwe Europese veiligheidsrichtlijn. Het interieur wordt steeds aangekleed met sportstoelen en heeft standaard recht op een leder-alcantara-combinatie.