Meer over de nieuwe Lexus LS

p de Tokyo Motor Show liet Lexus de nieuwe LS voor het eerst zien. De productieversie van het vlaggenschip, die nauwelijks verschillend is, debuteert nu in Detroit. Het nieuwe model wordt aangedreven door een 4,6l grote V8. De longinhoud groeide dus met 3 deciliter ten opzichte van de uittredende generatie, maar het vermogen maakte een fikse sprong voorwaarts; met 380pk heeft de nieuweling bijna 100 paarden meer op stal. Het koppel piekt op 370Nm. De achtcilinder wordt gekoppeld aan een automatische achtversnellingsbak (!). Lexus steekt dus Mercedes’ 7G-Tronic naar de kroon. De limousine spurt ermee naar 60Mph (96km/u) in 5,5 tellen. Voor het eerst zal het aanbod bestaan uit twee versies; met lange en korte wielbasis.

Lexus is niet karig met gadgets. Het nieuwe model krijgt alvast in de lange versie volledig verstelbare comfortzetels achteraan, een Mark Levinson-audiosysteem met niet minder dan 19 luidsprekers, ingewerkte beeldschermen en de meest geavanceerde klimaatregeling tot op heden. De airco houdt zelfs rekening met de lichaamstemperatuur van de inzittenden. Later dit jaar, op het Autosalon van New York, debuteert de LS 600h. Die zal beschikken over een hybride aandrijflijn.