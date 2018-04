Nog beestiger: Porsche Cayenne Turbo S

Door: BV

e Porsche Cayenne staat in de catalogus met een atmosferische 3,2l V6, een even natuurlijk beademde 4,5l V8 en een 450pk sterke turbo-uitvoering van die laatste achtcilinder. Die is 450pk sterk en sleurt de grote SUV in 5,6 tellen voorbij 100km/u naar een topsnelheid van 266km/u. Toch heeft Porsche klanten die dat te mager vinden. Daarom voert de constructeur uit Stuttgart nu de Cayenne Turbo S aan het aanbod toe.

Die ‘S’ levert de dubbel geblazen V8 (met sowieso één turbo per cilinderbank) een grotere intercooler, een aangepast motormanagement en een hogere turbodruk Ődie stijgt met 0,2bar- op. Aanpassingen die een vermogenswinst van 71pk opleveren. Het koppel stijgt met 100Nm naar 720Nm. De maximale trekkracht wordt uitgesmeerd over een toerentalbereik van 1.000 omwentelingen, vanaf 2.750t/min. De topsnelheid bedraagt 270km/u terwijl de Cayenne in de sprint nog 4 tienden van de ‘gewone’ Turbo afsnoept; na 5,2 tellen schiet de naald de 100 voorbij. Ook de remprestaties werden opgewaardeerd. De schijven vooraan groeien 30mm tot een diameter van 38cm, achteraan komt er 28mm bij en bedraagt de doorsnede voortaan 35,8cm. Porsche huist ze in nieuw 20-duims lichtmetaal waarrond 275/40-rubber ligt.

De Cayenne Turbo S is -afgezien van de type-aanduiding- nauwelijks van z’n minder krachtige broeder te onderscheiden. Het verschil belooft wel in het prijskaartje voelbaar te zijn. Belgische prijzen zijn er nog niet, maar in thuisland Duitsland wil het sportwagenmerk alvast € 15.500 meer voor de Turbo S dan voor de Turbo. De krachtigste Cayenne debuteert volgende week gelijktijdig op de Autosalons van Detroit en Brussel.