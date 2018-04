Saab toont 310pk sterke BioPower concept

Door: BV

inds deze zomer biedt Saab in Zweden de 20t BioPower aan. Die rijdt op E85 bio-ethanol en levert 180pk. Het model is zo populair dat het op de thuismarkt ruim 70% van alle verkochte 9-5’s vertegenwoordigt. In navolging van dat succes presenteert Saab op de NAIAS autoshow in Detroit de 9-5 Aero BioPower concept car.

De geblazen 2,3l van de Aero levert op bio-ethanol bijna 20% meer vermogen; 310pk in plaats van 260. Het koppel stijgt door de efficiëntere brandstof met een kwart, van 350Nm naar 440Nm. Saab verwacht dat de sprinttijd van de concept car onder 6 seconden duikt. De 9-3 Aero op benzine heeft voor de acceleratie naar 100km/u nog 6,9 tellen nodig.