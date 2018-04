2.0 diesel met 175pk voor Renault Laguna

Door: BV

A

mper twee maanden geleden introduceerde Renault een vernieuwde 2-liter dieselmotor met 150pk in de opgefriste Laguna. In maart komt er van dat blok nu ook een nog krachtiger versie die goed is voor 175pk; fors boven het klassegemiddelde van 135pk. Het merk stoot daarmee BMW van de troon, dat met 163 paarden de rijkste common-rail diesel in het aanbod had en klopt de nieuwe 170pk sterke 2.0 TDI met piëzo-injectoren van de VW-Groep.

De nieuwe 2.0 dCi 175 levert een trekkracht van 360Nm, waarvan 90% ter beschikking is vanaf 1.500t/min. De nieuweling spurt naar 100km/u in 8,4 tellen en haalt een topsnelheid van 224km/u. De 150pk-versie heeft voor dezelfde oefening 8,9 seconden nodig en haalt 214km/u. Het verbruik bleef nagenoeg gelijk.