Honda Civic Type-R komt terug

Door: BV

N

iemand die eraan twijfelde dat Honda ook van de nieuwe Civic een gekruide Type-R uitvoering zou lanceren, maar nu bevestigt het merk voor het eerst wanneer dat het geval zou zijn. Op het Autosalon van Genève, eind februari, toont Honda een concept. De definitieve Type-R, die wellicht slechts in details van het showmodel zal afwijken, wordt pas later gepresenteerd. Begin 2007 gaat het model dan in de verkoop. De pikante Civic zal net als de vorige uitvoering gebouwd worden in het Engelse Swindon. Technische specificaties zijn nog niet vrijgegeven.