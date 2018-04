2.000ste Rolls-Royce Phantom gebouwd

Door: BV

n de productievestiging van Rolls-Royce in Goodwood is de 2.000ste Phantom gevierd. Het model ging in januari 2003 in productie. Het exemplaar is bestemd voor China, dat zowat de belangrijkste exportmarkt is voor Rolls-Royce. Met ongeveer 1.000 stuks per jaar blijft de productie onder de verwachtingen. Eigenaar BMW vult onder meer daarom het gamma aan met nieuwe modellen. Dit jaar werd reeds een verlengde versie gelanceerd, en volgend jaar wordt een op de Phantom gebaseerde convertible aan het aanbod toegevoegd.