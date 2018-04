Facelift voor Renault Mégane

Door: BV

enault wapent de Mégane II voor z’n tweede levensfase. Het model krijgt een opgefrist uiterlijk. Net als eerder bij de Laguna zijn de wijzigingen bescheiden. Het meeste werk kroop in de neus; daarvoor zijn nieuwe lichtunits, een naar het midden toe duikende grille en een nieuw bumperschild ontworpen. De luchthapper onder de voorbumper kreeg een gapende vorm en voortaan zijn de mistlichten meer op de hoeken gepositioneerd. Achteraan is ook de bumper aangepast en merken we de heldere lichtblokken op. Als vanzelfsprekend wordt wat in het kleurenpallet gerommeld en zijn er nieuwe wieldoppen en velgen verkrijgbaar. De wijzigingen worden overigens doorgevoerd aan alle koetswerkvarianten.

De binnenzijde viel nauwelijks vernieuwing te beurt; enkele bekledingsopties zijn aangepast en er is een tweede evolutie van het Carminat Navigatiesysteem voorzien. Dat beschikt over een groter geheugen, meer processorkracht en een verbeterde bediening, ergonomie en weergave. Andere detailwijzigingen omvatten parkeerhulp, een licht- en regensensor en nieuwe, vlakke ruitenwissers.

Aan het gamma benzinemotoren, dat loopt van een 100pk sterke 1.4 tot de 225pk krachtige variant tweeliter van de Mégane RS, werd niet geraakt. Bij de dieselmotoren krijgt de 130pk sterke 1.9dCi een roetfilter om te voldoen aan de Euro IV-normen. Deze motor is voortaan ook verkrijgbaar in combinatie met een automaat. Daarboven komt -en dat is nieuw- een 150pk sterke 2.0dCi. Die krachtbron levert ook 340Nm koppel en wordt gekoppeld aan een handbediende zesversnellingsbak. De combinatie neemt genoegen met 5,4l/100km (gemengde cyclus) en sleurt de Mégane in 8,4 tellen naar 100km/u.