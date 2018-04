Zorgeloos tanken met Ford

Door: BV

ord heeft een oplossing gevonden die vergissingen tijdens het tanken elimineert. Bij moderne auto’s is het sowieso onmogelijk de bredere vulstang voor diesel in het vulkanaal voor benzinewagens te brengen, maar je dieselwagen per ongeluk vol benzine gooien gaat wel. Ford Europe ontwikkelde een nieuw systeem met een mechanische diameterdetector dat andersom werkt. Binnen twee jaar wil Ford het systeem op seriemodellen kunnen inbouwen. Het ‘verkeerd’ tanken van een dieselwagen leidt zelfs na korte ritten tot een falen van de brandstofpomp en beschadigt de hogedruk-injectiesystemen van moderne dieselmotoren. Dat een dergelijk systeem wenselijk is, moet blijken uit cijfers van de Britse automobielvereniging; jaarlijks tanken daar 120.000 mensen verkeerde brandstof.