BMW Z4 Coupé debuteert in juni

e Z4 Coupé die BMW twee maanden geleden op het Autosalon van Frankfurt voorstelde werd enthousiast onthaald. Daarom besliste BMW -niet onverwacht- het model in productie te nemen. In juni 2006 moet het model in de catalogus staan. De motoren kunnen in principe gelijk lopen met die van de huidige Z4, maar BMW belooft vooralsnog enkel de 265pk sterke zescilinder lijnmotor. Een M-versie zit ook in de pijplijn. Die krijgt de gebruikelijke potiger uitstraling en leent de 343pk sterke krachtbron uit de M3. Meer info volgt in januari.