Eerste diesels voor Chevrolet

Door: BV

I

n maart volgend jaar start Chevrolet met de productie van de eerste dieselmotoren. Het gaat om twee vermogensversies van een 2.0l viercilinder lijnmotor met common-rail directe injectie. De eerste krijgt een conventionele turbo en zal 120pk ontwikkelen bij 4.000t/min. en bereikt bij 2.000t/min een maximumkoppel van 280Nm. Een tweede versie met een variabele turbo wordt bij dezelfde toerentallen 150pk en 310Nm sterk. De motoren zijn in eerste instantie bedoelt voor de Captiva, de nieuwe SUV van de constructeur.

De nieuwe productiefaciliteit in het Zuid-Koreaanse Gunsan heeft een oppervlakte van 19.200m² en een capaciteit van 250.000 motoren per jaar. De pilootproductie werd al in september opgestart.