Specificaties Alfa Romeo Brera

Door: BV

D

e Brera is de nieuwe blikvanger in het Alfa-gamma; het model dat de sportiviteit die het merk zo hoog in het vaandel draagt als geen ander moet benadrukken. De flinke koets meet 4,14m in de lengte, 1,83m in de breedte en is 1,37m hoog. Het model werd geboren uit het gelijknamige prototype van de hand van Giorgetto Giugiaro. Dat was een supersportwagen maar de uiteindelijke productie-Brera werd een sportieve coupé. Die moet in gesloten versie de GTV doen vergeten. De open variant, die we wellicht volgend jaar op het Autosalon van Genève te zien krijgen, mag de Spider naar de geschiedenisboekjes verwijzen.

Het interieur breekt niet met de voor de constructeur typische, op de bestuurder gerichte vormgeving. De middenconsole is naar de bestuurdersplaats gebogen en omvat naast de drie ronde klokken en de entertainment-installatie ook de bedieningselementen voor de automatische airco. De autoradio is afkomstig van Bose en wordt aangevuld door een systeem met zes luidsprekers met een totaal vermogen van 570Watt. Het gamma telt twee uitrustingsniveau’s -Brera en Brera Sky View met een vast glazen dakpaneel-, tien koetswerkkleuren en vier interieurbekledingen. Het eerste afwerkingsniveau omvat de eerder genoemde klimaatregeling, een boordcomputer, een startknop op het dashboard, parkeersensoren, 17-duims lichtmetaal en een interieurbekleding in fluweel. Bij het tweede afwerkingsniveau wordt u meteen getrakteerd op stuurwielbediening voor de radio, vloermatten, een snelheidsregelaar en elektrisch inklapbare buitenspiegels.

Alfa, dat in ons land jaarlijks 400 Brera’s hoopt te slijten, lanceert het model begin volgend jaar met twee benzinemotoren; een 2.2 viercilinder en een 3,2l V6. In april wordt een dieselstoker met een inhoud van 2,4l en 200 noeste dieselpaarden aan het aanbod toegevoegd. De direct ingespoten 2.2l levert 185 paarden bij 6.500t/min en stelt 230Nm ter beschikking bij 4.500t/min. Net als de zescilinder wordt de krachtbron gekoppeld aan een handgeroerde zesbak. Met 1460kg op de weegschaal is de Brera geen pluimgewicht geworden. De sprint naar 100km/u neemt 8,5 tellen in beslag en de combinatie is tot 222km/u snel. Met de zescilinder zwelt het gewicht tot 1630kg, maar die krachtbron van GM-origine levert 260pk bij 6.200t/min en levert bij hetzelfde toerental als de viercilinder z’n maximumkoppel -322Nm- af. De topsnelheid klimt tot 240km/u en de naald van de snelheidswijzer wijst desgewenst al na 6,8 seconden 100km/u aan.