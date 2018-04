Ford en Fiat maken samen en kleintje

Door: BV

iat en Ford hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de gezamenlijke ontwikkeling en productie van een compacte auto (A-segment). Het project moet resulteren in twee sterk verschillende compacte wagens. Bij Fiat wordt dat de nieuwe Fiat 500 die in het gamma onder de Panda zal plaatsnemen, bij Ford wordt het de vervanger van de Ka. Beide voertuigen zullen zowel uiterlijk als op vlak van interieur duidelijk verschillen, maar zullen gebruik maken van een gemeenschappelijke technische basis.

Het actuele Fiat Panda-platform zal dienstdoen als basis voor beide modellen. Die zullen geassembleerd worden in de Fiat-fabriek in het Poolse Tychy. De aandrijlijnen zullen eveneens uit de rekken van de Italiaanse groep afkomstig zijn. Door de samenwerking schroeven Fiat en Ford hun ontwikkelingskosten aanzienlijk terug en profiteren zij van schaalbezuinigingen bij de productie en de inkoop van onderdelen. In 2007 Ő 2008 worden de kleintjes op de Europese markt losgelaten. Ford en Fiat mikken op een evenredig verdeeld jaarlijks productievolume van 240.000 stuks.