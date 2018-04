Sterrenregen voor Fiat en Toyota

Door: BV

D

e Europese veiligheidsorganisatie herleidde weer drie modellen tot schroot; de Daihatsu Sirion, Fiat Croma en de nieuwe Toyota Yaris die binnen afzienbare tijd bij de dealer verwacht wordt. Teleurstellende resultaten zitten daar ditmaal niet bij. De Sirion haalt vier sterren, overeenkomstig een score van 66% voor de frontale impact en 89% voor de zijdelingse aanrijding. De voetgangersveiligheid van het model wordt met twee sterren beloond, de bescherming van kleine hummeltjes op de achterbank is goed voor drie sterren.

Fiat kaapt met de Croma vijf sterren weg. Eerder wist de nieuwe Punto ook al die score te halen. De frontale aanrijding leverde volgens de testomstandigheden een score van 92% op. De zijdelingse aanrijding wordt nog een tikkeltje beter geabsorbeerd; het model scoort 97%. De organisatie is niet onder de indruk van de bescherming die het model aan aangereden voetgangers biedt. De Croma scoort slechts 17% of één enkele ster. De kinderen aan boord zijn wel veilig; 80% laat zich vertalen in vier sterren.

De Yaris van de volgende generatie haalt zowaar 99% op de zijdelingse- en 95% op de frontale aanrijding. Zelfs zonder de twee bonuspunten voor de herinneringssignaal voor de gordel (waarover ook de twee andere voertuigen in de test beschikken) ruim voldoende voor vijf sterren. Kinderen in een zitje krijgen een score van drie sterren en voor de voetgangerbescherming heeft de EuroNCAP twee sterren veil.