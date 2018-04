Vernieuwde BMW Z4 en M Roadster

Door: BV

B

MW frist de Z4 op en introduceert meteen de langverwachte M-versie in het aanbod. De constructeur uit München laat de neus grotendeels ongewijzigd. De koplampunits zijn nauwelijks van de oude te onderscheiden. Het bumperschild wordt vervangen en voortaan voorzien van naadloos in het design passende mistlichten. Achteraan gaat BMW grondiger te werk. De breedte wordt visueel benadrukt door de hertekende bumper. De indeling van de achterlichtblokken is ook herzien. Voorts is geen opfrisbeurt compleet zonder nieuwe lakkleuren en velgen.

Onder de lange snuit van de roadster wordt wat met motoren geschoven. De instapper, een tweeliter viercilinder die 150pk en 200Nm levert blijft evenwel ongewijzigd op post. De 2.2 wordt afgelost door een 2.5 zescilinder die 177pk en 230Nm levert. De combinatie erft de ‘oude’ typeaanduiding 2.5i van de gekende tweeënhalf en spurt naar 100km/u in 7,1 seconden. De tweede 2,5 krijgt typeaanduiding 2.5si, levert 217pk en 250Nm en haspelt de sprint af in 6,5 tellen. De topsnelheid van de 2.5si bedraagt 240km/u tegen 229 voor de 2.5i. In ruil voor de typeaanduiding 3.0i krijgt de klant voortaan een nieuw ontwikkelde drieliter zescilinder lijnmotor. Die is goed voor 265pk en 315Nm. Wie alles uit de kast haalt, passeert 100km/u na 5,7 seconden en activeert de snelheidsbegrenzer bij 250km/u.

In januari debuteert de M-versie van de Z4, die voluit BMW Z4 M Roadster heet, op de Auto Show in Detroit. Onder de kap zit de zescilinder-in-lijn die we ook kennen uit de M3. Aan 3.246cc heeft het blok voldoende voor een vermogensopbrengst van 343pk (bij 7.900t/min) en 365Nm (bij 4.900t/min). De achterwielaandrijver catapulteert zichzelf naar 100km/u in vijf seconden en heeft net zo lang nodig om in vierde versnelling van 80 naar 120km/u te accelereren. De topsnelheid wordt ook hier met elektronische hand afgeregeld op 250km/u. Het blok wordt gepaard met een handbediende zesversnellingsbak. Het model heeft eveneens recht op een snelheidsafhankelijk zelfsperrend achterdifferentieel. De M Roadster onderlijnt al dat mechanische potentieel met subtiele, maar niet mis te verstane koetswerkwijzigingen. De voorbumper hapt meer lucht, de velgen bieden ruimte aan een opgewaardeerd remsysteem en vanuit de achterbumper gapen de vier traditionele ronde uitlaatspruitstukken het achteropkomend verkeer aan.