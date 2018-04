MG komt terug

Door: BV

anjing Automotive heeft z’n plannen voor het failliete MG-Rover bekendgemaakt. De Chinese autobouwer wil de productie van de MG TF -de roadster- en de ZS -gebaseerd op wijlen de Rover 45- eind volgend jaar weer in productie nemen. De rechten van de andere modellen zijn tijdens het overnamegevecht in de wacht gesleept door SAIC, de andere Chinese autobouwer die al veel langer contacten met MG-Rover onderhield. Nanjing wil ook de naam Austin van onder het stof halen. Onder meer in China wil het de merknaam commercialiseren. Austin-Healey wordt misschien ook opnieuw in gebruik genomen. De Chinezen denken onder die naam een sportwagen kwijt te kunnen op de Amerikaanse markt. Voor de aandrijving van de ZS en TF zal het concern wellicht motoren aankopen. De rechten op de K-Series benzinemotoren berusten immers bij concurrent SAIC. Nanjing verwacht op termijn weer 1.200 banen te kunnen scheppen in de UK.