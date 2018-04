Ford toont Equator concept

Door: BV

ord heeft een nieuw studiemodel meegenomen naar Japan; de Equator -niet te verwarren is met eerder studiemodel van de constructeur met dezelfde naam-. De wagen is gebaseerd op de Ford Escape. Die SUV staat in de Amerikaanse verkoopstabellen van de constructeur op een stevige tweede plaats (na de F150) en hoort ook in Azië tot de populaire producten. Deze Equator laat zien welke trends de constructeur wil volgen binnen het segment. Het design kreeg vorm in Fords Lio Ho Design Technology Center in het Taiwanese Taipei.

De Equator is grotendeels gelijk aan de Escape, maar de koets werd met een sportieve saus overgoten. De grille, lichtunits, bumperschilden, motorkap en zijschorten zijn nieuw. De LED-technologie voor de koplampen en de opvallende diep uitgesneden luchthapper onder de voorbumper horen tot de opvallendste kenmerken. Een agressief velgenpakket heeft een diameter van 19-duim en is geschoeid met 255/50 Michelin-rubber.

Het interieur is modernistisch en kreeg vier individuele kuipzetels. De overheersende kleur is zwart. Voor één keer wordt dat niet aangevuld met zilvertinten, maar met blauwe accenten. Die worden verkregen door metalen onderdelen van meerdere lagen blauw vernis te voorzien. Ook de verlichting is blauw.

Het koetswerk verhult geen technische innovaties. De Duratec 3.0l V6-motor, een kleine 200pk sterk, komt uit de Escape-catalogus. De aandrijflijn bestaat uit een elektronisch gestuurde integraalaandrijving die enkel vermogen naar de achterwielen stuurt als de voortrein tractie verliest.