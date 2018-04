Scheidingswand voor lange Rolls Phantom

Door: BV

R

olls Royce stelde van de Phantom eerder al een 25cm verlengde variant voor. Die extra centimeters worden net achter de B-stijl toegevoegd en komen de achterpassagiers volledig ten goede. De lange Phantom mikt daarmee vooral op mensen die zich laten rijden. Tot op heden moesten die achterpassagiers echter wel dezelfde lucht ademen als de bestuurder. Voortaan zal dat niet meer moeten, want Rolls voegt een scheidingswand toe aan de optielijst. Meteen kunnen de passagiers dan ook van de nodige privacy genieten. De bestuurder zal hen niet meer kunnen verstaan. Om geen claustrofobisch gevoel te creëren is het scherm grotendeels uitgevoerd in glas. Het kan niet neergelaten worden, maar er is een afsluitbare opening om communicatie met de bestuurder mogelijk te maken.

Aan de achterzijde van het scherm worden opklaptafels en pompadoertassen ingebouwd. Tegen het dak zit een uitklapbaar scherm en de uitrusting omvat ook steeds leeslampjes. Het scherm wordt niet door Rolls Royce zelf gebouwd; het is ontwikkeld door Bespoke dat net als de autoconstructeur in het Britse Goodwood is gevestigd. Bespoke bouwt al jaren modificaties die niet in de normale optielijst te vinden zijn. Dergelijke aardigheden zijn vooral in het Midden-Oosten en Azië populair. Azië is ook een belangrijke exportmarkt voor het luxemerk. Vandaar ook dat de Phantom met scheidingscherm mag debuteren op het Salon van Tokyo.