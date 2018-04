Dit zijn de populairste auto's van 2005!

Door: BV

e Renault Mégane is goed op weg om de meest populaire auto van 2005 te worden. Uit cijfers van de eerste drie kwartalen blijkt dat er in ons land al 19.277 werden ingeschreven. De Peugeot 206 volgt met 15.165 stuks en de VW Golf staat op het laagste ereschavot met 13.714 exemplaren. Eervolle vermeldingen zijn er voor de Peugeot 307 met 12.734 stuks en de Opel Astra met 12.326 stuks. Citroën, Opel, Peugeot en VW hebben telkens drie vertegenwoordigers in de top 20. Ford, dat met de Focus net buiten de top vijf valt, Renault en Toyota staan telkens met twee modellen in de lijst.

Zeventien van de twintig modellen zijn afkomstig uit het B- of C-segment. De uitzonderingen zijn afkomstig uit de bovenste regionen van het C-segment; de Audi A4 (achtste plaats, 9.059 stuks), BMW 3-Reeks (twaalfde positie, 7.293 stuks) en VW Passat (negentiende stek, 5.311 exemplaren) zijn vooral populair bij fleetklanten.