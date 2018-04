Mercedes HyGenius realiteit in 2012

Door: BV

et de F 600 HyGenius presenteert Mercedes in Tokyo een waterstofauto waarvan de technologie zo goed als klaar is voor serieproductie. “Ergens tussen 2012 en 2015 zou dit realiteit moeten zijn”, klinkt het bij de constructeur. De krachtbron levert 115pk en verbruikt slechts 2,9l/100km. Daardoor heeft de HyGenius een actieradius van meer dan 400km, wat acceptabel is voor dagelijks gebruik. De brandstofcel van het showmodel is 40% compacter dan voorheen, heeft een hoger rendement en heeft acceptabele koudstartkarakteristieken. De eenheid levert zonder uitstoot van schadelijke gassen een permanent vermogen van 82pk en 250Nm koppel. Door ongebruikte overschotten net als bij een hybride te stockeren in batterijen kan de bestuurder beroep doen op maximaal 115pk en 350Nm koppel. Het voertuig kan bovendien gebruikt worden als een mobiele stroomunit. Het opgeleverde vermogen moet voldoende zijn voor enkele huishoudens.

Omdat zo veel elektrisch vermogen opgewekt wordt, kijkt Mercedes niet op een verbruiker meer of minder. Zo zijn zelfs de drankhouders gekoeld. De bestuurder krijgt z’n informatie geprojecteerd op een punt 1,40m voor zich. Mercedes noemt dat het principe van de virtual monitor; een evolutie van de head-up display die basisinformatie tegen de voorruit projecteert. De individuele zetels zijn verschuifbaar. De passagierszetel vooraan kan achterwaarts georiënteerd worden. Niet door de stoel te draaien, maar door een een ingenieus systeem waarbij de rugleuning gekanteld kan worden en dus in twee richtingen bruikbaar is. De voorportieren klappen behalve opzij ook omhoog. Op die manier nemen ze minder plaats in beslag. Wanneer de kofferklep wordt geopend, schuift de bumper samen met de koffervloer omlaag. Dat verbetert de belaadbaarheid. Een systeem met camera’s houdt de omgeving rond de wagen in de gaten. Zo blokkeert de elektronica bijvoorbeeld de portieren als er een fietser voorbijrijdt.