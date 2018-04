Inschrijvingen september 2005

Door: BV

fgelopen septembermaand werkte de autosector de kleine achterstand ten opzichte van vorig jaar verder weg. In het totaal werden 35.382 wagens geregistreerd. Vorig jaar waren dat er nog 33.594. De achterstand na drie kwartalen is daardoor geslonken tot amper één tiende procent. Febiac heeft de verwachtingen intussen bijgesteld tot 480.000 stuks, op enkele eenheden na gelijk aan vorig jaar. De groei bij de bedrijfsvoertuigen is abrupt gestopt en bij de motoren blijft het volume 1,7% onder de cijfers van 2004.

De inschrijvingen afgelopen maand worden aangevoerd door Volkwagen met 4.209 eenheden. Renault staat op twee met 3.726 stuks, gevolgd door Peugeot dat 3.597 inschrijvingen op z’n naam schreef. Opel en Citroën maken met respectievelijk 3.301 en 2. 840 stuks de top vijf compleet.