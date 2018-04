Eerste beelden nieuwe Chevrolet Tahoe

Door: BV

eneral Motors legt momenteel de laatste hand aan een nieuwe generatie Trucks en SUV’s. Alle modellen in kwestie Ő Chevrolets Tahoe, Suburban, Avalanche, GM Yukon XL en de Cadillac Escalade- maken gebruik van hetzelfde platform met een wielbasis van 2,90 of 3,25m. Van de eerste, de Chevrolet Tahoe, zijn zopas beelden vrijgegeven. GM belooft een nieuwe ontwerp, waardoor de wagens er compacter uitzien, maar het niet noodzakelijk zijn. Tegelijk werd veel aandacht besteed aan de afwerkingskwaliteit, de materiaalkeuze en de stroomlijn. Om die redenen zijn de koetswerknaden smaller geworden, zien we aerodynamische hulpstukjes verschijnen en zijn er nieuwe materialen voor het dashboard.

Het motorenpalet van de Tahoe zal bestaan uit vijf achtcilinders, allen in V-vorm. Ondanks een forse cilinderinhoud (van 4,8l tot 6,2l) horen die een stuk zuiniger te worden dan hun voorgangers. De vermogensopbrengst start bij 290pk voor de 4,8 en loopt op tot maximaal 400 paarden. Naar Amerikaanse gewoonte worden die gekoppeld aan een traditionele automaat.