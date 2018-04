Meer over de nieuwe Toyota RAV4

Door: BV

oyota claimt het onstaan van het compacte SUV-segment met de lancering van de RAV4 (Recreational Active Vehicle met 4-wielaandrijving) in 1994. Hoewel er ongetwijfeld al andere compacte SUVs beschikbaar waren, heeft de RAV4 in elk geval de verdienste het concept tot een commercieel succes te maken. Sinds zijn introductie zijn er in Europa meer dan 600.000 stuks van verkocht. Overigens worden er elk jaar meer van aan de man gebracht. In 2004 werd het verkooprecord gevestigd met 109.059 stuks. Goed voor een marktaandeel van 25,6%.

De geheel nieuwe derde generatie is getekend rond het thema modern en robuust. Het onderste deel van het koetswerk kreeg een wigvorm om een levendig rijgedrag te suggereren, terwijl de vorm van de schermen dan weer stabiliteit symboliseren. De trapeziumvormige grille vertoont gelijkenis met de overige SUV-modellen uit het Toyota-aanbod en onderscheidt ze van de andere modellen. Het nieuwe model wint 145mm in de lengte, krijgt een 70mm langere wielbasis en een grotere achteroverhang. De breedte is ook toegenomen; met 80mm. Ondanks de langere wielbasis, verkleinde Toyota de draaicirkel tot 10,2 meter. De nieuwe koets is behoorlijk aërodynamisch; de luchtweerstandscoëfficiënt van 0,31 is de laagste in het segment.

Het interieur wordt gevoelig ruimer. De afstand tussen de heuppunten van de voorste en achterste inzittenden is met 55mm vergroot en dankzij een grotere schouderruimte was het mogelijk de voorstoelen meer uit elkaar te plaatsen. De ganse lengtetoename van het voertuig komt het interieur ten goede. Dankzij de grotere overbouw en een gewijzigde achterophanging zwelt het bagagevolume met een kwart ten opzichte van het huidige model. De achterbank is verstelbaar over een afstand van 16cm en laat zich in ongelijke delen neerklappen. Dat gebeurt via een nieuw ‘EasyFlat’-systeem dat met een enkele hendel vanuit de kofferruimte te activeren is. De verkregen laadvloer is geheel vlak. Andere nieuwigheden zijn de startknop voor de motor, de Optitron-verlichting van het instrumentarium, een verlichte bekerhouder en een tweedelig handschoenkastje.

De RAV4 komt op de markt met twee dieselmotoren en één benzinekrachtbron. De diesels hebben allebei een fiscaal ongunstige cilinderinhoud van 2,2l. De eerste levert 136pk en 310Nm. De tweede is een zeer forse 177 paarden en 400Nm rijk. Beide motoren worden gekoppeld aan een handgeschakelde transmissie met zes versnellingen. In het eerste geval accelereert de RAV4 naar 100km/u in 10,5 seconden, haalt hij 180km/u en volstaat 6,7l/100km voor de gemengde cyclus. De krachtigste variant doet de sprint in 9,3 tellen, is tot 200km/u snel en neemt genoegen met 7,2l/100km. De benzine is een 152pk en 195Nm sterke 2.0l viercilinder die het moet stellen met een vijfbak. De spurt neemt 10,6 seconden in beslag en de top bedraagt 185km/u. Toyota geeft een verbruiksgemiddelde van 8,8l op.