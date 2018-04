Rolls-Royce Phantom extra lang

Door: BV

p de IAA staat bij Rolls-Royce een lange Phantom te pronken. Het Britse luxemerk voegde achter de B-stijl 25cm toe. De totale lengte bedraagt daardoor een impostante 6,08m. De langte van de wielbasis ging er met even veel centimeters op vooruit. De lengte wordt integraal aan de achterportieren toegevoegd, waardoor de toegang gevoelig verbeterd. Bovendien hebben ze een uitslag van 80°.

Het aluminium spaceframe-onderstel is het langste in de industrie. Eigenaar BMW hield van meet af aan rekening met een lange variant. Omdat deze versie slechts 75kg meer op de weegschaal zet, vereist het chassis geen verstevigingen en kan de wielophanging ongewijzigd overgenomen worden. Het motorblok is ook nog steeds hetzelfde; een 6,75l V12 die 453pk en 720Nm levert.