Chinese SUV Landwind is levensgevaarlijk

Door: BV

D

e Duitse automobielbond ADAC heeft de Jianling Landwind, de eerste Chinese terreinwagen die we in Europa op de markt mogen verwachten, aan een reeks crashtests onderworpen. De resultaten daarvan zijn dramatisch. Een frontale aanrijding bij een snelheid van 64km/u, een standaardtest die de inzittenden van de meeste moderne wagens weinig of geen letsel berokkent, zal de bestuurder het leven kosten. De testdummy wordt gekneld tussen de boordplank en de stoel. De aanwezige airbag functioneert nauwelijks. Bij de aanrijding dringen de pedalen zo ver het interieur binnen dat ze het frame van de voorzetel vervormen. Het stuur penetreert de cabine een halve meter en raakt daarbij het hoofd van de bestuurder. Het letselrisico voor de thorax is het op één na hoogste niveau. Het hoofd, de bovenbenen, onderbenen en voeten krijgen de hoogst mogelijke risicoquotering. Op een totaal van 16 punten haalt de Landwind er één.

In de zijdelingse crashtest scoort de Opel Frontera-lookalike beter. Daar haalt de Landwind een score van 12 op 16. Toch dringt de barrière (die het aanrijdende voertuig simuleert) nog buitensporig ver het interieur binnen en -vooral- raakt het hoofd van de bestuurder de B-stijl. Die klap is zo hevig dat die dodelijk kan zijn. De Landwind kan in deze configuratie op de markt verschijnen omdat het maximaal toelaatbare gewicht 2.510kg bedraagt. Vanaf 2,5 ton gelden andere normen.