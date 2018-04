Audi Q7 Hybrid concept

Door: BV

udi presenteert in Frankfurt niet alleen de Q7, maar ook met een concept die daarop gebaseerd is. Onder de kap van het studiemodel zit een 350pk en 440Nm sterke 4,2l V8. Die atmosferische krachtbron wordt bijgestaan door een elektromotor die 44pk en 200Nm levert. De koppelkromme piekt daardoor op 640Nm terwijl het vermogen net onder 400pk blijft steken. Zelfs met het extra gewicht van de batterijen (die onder het bagagecompartiment werden ingebouwd) levert dat een aanzienlijke verbetering van de prestaties op. De 2.410kg zware SUV sprint naar 100km/u wordt afgehaspeld in 6,8 tellen. De niet-Hybride-uitvoering heeft voor dezelfde oefening 6 tienden extra nodig. Over de gemengde cyclus verbruikt het studie-exemplaar 13% minder dan het productiemodel.

Met een volledige batterijlading rijdt de Q7 Hybride, aan beperkte snelheid weliswaar, tot 2km zonder tussenkomst van de benzinemotor. Het model is ook uitgerust met zonnecellen. Die dienen enkel om bij stilstand de airco van stroom te voorzien (en zo de temperatuur aan boord constant te houden). Als dat niet lukt met zonne-energie alleen, dan springen de batterijen van het Hybridesysteem bij.