Lancia doet het met kleurtjes

een wereldschokkend nieuws bij Lancia op het Autosalon van Frankfurt. Wel drie speciale reeksen die Őzoals het merk ook eerder al deed- vooral kleurrijk voor de dag komen. De eerste is de Ypsilon MomoDesign die, zoals de naam doet vermoeden, ontstaat uit een samenwerking met de Italiaanse aftermarket-specialist Momo. Het assertieve model krijgt de 70pk sterke 1.3l MultiJet onder de kap. Het model is uitgevoerd in een speciale oranje oranje lakkleur en een nieuwe zwarte metaalkleur door de stijlen en de kofferklep. Het interieur is grondig gewijzigd. De instrumentarium, de boordplank, de middenconsole, stuurwiel en het zitmeubilair zijn allemaal anders. Uiteraard werd daarvoor zo veel mogelijk gebruik gemaakt van accessoires uit de Momo-catalogus. De Ypsilon MomoDesign wordt nog dit jaar in ons land aan het aanbod toegevoegd.

De tweede telg is de Musa Platino+. Onder de kap huist een 100pk sterke 1.9 Multijet dieselmotor, maar ook hier trekt het specifiek kleurenschema de aandacht. Het ontbreekt de lakafdeling ook niet aan inspiratie; de onderste lakkleur werd ‘Stradivarius Mink’ gedoopt, terwijl voor het dak en de kofferklep ‘Caravaggio Brown’ werd gekozen. Het hele interieur krijgt een exclusieve lederen bekleding die harmonieert met de buitentinten. Dat wordt afgewerkt in contrasterende ivoor- en bruintinten en is voor de gelegenheid afgebiesd, waardoor de luxueuze indruk verstrekt wordt. De importeur heeft nog niet beslist of de Musa Platino+ ook in ons land in de verkoop gaat.

Van de Phedra introduceert het Italiaanse merk de Unique Edition. Die is uitgerust met een specifiek interieur dat een compleet multimediacenter herbergt. De binneninrichting bestaat uit de twee voorzetels, die omgedraaid kunnen worden en elektrisch bedienbaar zijn, en twee individuele achterzetels. Daartussen plaatst Lancia een tafeltje dat is uitgerust met een koelkast en twee 12V-stopcontacten. In de rugleuning van de voorzetels zitten twee grote schermen. Het bekijken van DVDs of het ontvangen van digitale TV-kanalen hoort tot de mogelijkheden. De koets valt op door het gebruik van 16-duims lichtmetaal en een nieuwe grijze lakkleur. Onder de kap zit een 204pk sterke 3.0l V6. Deze uitvoering hoeven we in België niet te verwachten. Daarvoor is de markt te klein.