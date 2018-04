Bugatti Veyron slaat alles!

Door: BV

et de Veyron mikte Volkswagen-dochter Bugatti op het allerhoogste: het model moest de snelste, krachtigste seriewagen uit de geschiedenis worden. Dat het streefdoel van niet minder dan 1.000pk binnen het bereik lag en de topsnelheid van 400km/u gehaald werd, wisten we al. Nu zijn ook de andere officiële gegevens bekendgemaakt.

De Veyron wordt finaal 2 meter breed, amper 1,20m hoog en 4,46m lang. Tussen de voor- en achteras, die 2,71m uit elkaar liggen, is niet alleen plaats voor een bestuurder en passagier, maar ook voor een W16-motor. Die heeft een zuigerverplaatsing van 7.993cc gekregen. Het vermogen bereikt 1.001pk bij 6.000t/min. De koppelkromme toont een topwaarde van 1.250Nm. Tussen 2.200 en 5.500t/min. is dat permanent ter beschikking. Het is een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling (DSG) die het vermogen naar de vier wielen versluisd.

Het leeggewicht van 1.888kg stelt niets voor als de grootste paardenstal ooit aan de vier wielen begint te sleuren. De supersportwagen uit Molsheim katapulteert zichzelf in 2,5 seconden naar 100km/u. Na 7,3 tellen schuift de naald van de snelheidswijzer voorbij 200km/u en nog eens 9,4 tellen later rijdt het monster 300km/u. Pas bij 407km/u ondervindt de bolide te veel weerstand. Gelukkig werden de remprestaties niet vergeten. Van 100km/u naar nul neemt niet eens 32 meter in beslag.

Bugatti heeft ook het verbruik vrijgegeven. Daarvan mag je verwachten dat het fors is. In de stad reken je best op een liter of 40/100km. De gemengde cyclus kan met nauwelijks minder dan 25l. De tank zelf slikt 100l.