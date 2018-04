Inschrijvingen augustus 2005

Door: BV

e Belgische automarkt zit nog steeds in de lift. Ten opzichte van augustus vorig jaar is het aantal inschrijvingen gestegen met nog maar eens 11,7%. 33.109 personenwagens werden geregistreerd, tegen 29.651 afgelopen jaar. De lichte bedrijfvoertuigen doen minder goed (-4,5%), maar over het ganse jaar laat die niche nog een stijging van een kleine 10% optekenen. De bedrijfsvoertuigen boven 3,5 ton worden ook nog vlot in het verkeer gebracht. In augustus werden er 182 ingeschreven; een aantal dat 14,5% hoger ligt dan de 159 stuks in 2004.

Het bij tijden weinig zomerse weerbeeld heeft afgelopen maand de motorsector niet veel parten gespeeld. 2040 nieuwe inschrijvingen zijn er 10 meer dan afgelopen jaar. Een stijging van een half procentje.

Bij de automerken eigent Citroën zich de eerste stek toe met 3.705 stuks. Volkswagen volgt met 3.483 voertuigen en Renault wist in Augustus 3.434 nieuwe wagens te laten registreren. Peugeot (3.331) en Opel (2.930) maken de top vijf compleet.